Коллективу севастопольского музея обороны грозит сокращение

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О необходимости оптимизации сообщил директор музея-заповедника.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник ждет сокращение, связанное с закрытием на реконструкцию двух главных объектов — Панорамы и Диорамы. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор музея Александр Барков.

«Коллектив уникальный, — отметил он, говоря о людях, обслуживающих организационные и хозяйственные нужды музея. — То же касается профильных специалистов — безусловно, нужные и важные люди. Но в любом случае без каких-то оптимизаций нам не обойтись. Вместе будем искать, чем занять <людей> на этот период времени, или будем принимать другие какие-то управленческие решения, если они будут обусловлены очевидной и бесспорной логикой».

Александр Барков подтвердил, что под «управленческими решениями» подразумевает в том числе и увольнения тех, кто не будет готов радикально изменить направление работы.

«Если мы человеку не можем обеспечить работу по его профилю и он не готов чем-то заниматься дополнительно, то мне тяжело представить, какие предложения должен найти работодатель. <…> Не все же готовы в какой-то момент», — сказал он.

Пока музей не направил ни одного уведомления о сокращении, заверил Барков, и «все, что происходит и будет происходить в музее, происходит исключительно по соглашению сторон, по взаимной инициативе, по взаимному согласию».

Все зависит только от воли самого работника, подчеркнул он, потому что всем, кто готов остаться в музее не в привычном качестве, всегда найдется большое количество работы.

Экскурсоводам нужно будет переориентироваться на создание маршрутов по открытой территории музея-заповедника, отметил Барков. Какие варианты могут быть предложены другим сотрудникам, пока ясности нет.

«То есть дело не в должности человека и не в записи в трудовой книжке, а, наверное, в каком-то внутреннем призвании, ощущении нужности и важности», — считает директор музея.

«Управленческие решения» больше касаются не научных сотрудников и экскурсоводов, а «непрофильных» сотрудников музея, отметил Александр Барков, отвечая на вопрос о риске безвозвратно уничтожить мощный научный коллектив, занимающийся историей Севастополя. Чуть позже он заверил, что не будет уволен ни один научный сотрудник музея.

Музей готов рассматривать все предложения по развитию вне своих стен, уверяет руководство.

В тексте использованы материалы: Форпост

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