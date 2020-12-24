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Происшествия

Известный свастополец подозревается в убийстве своей пропавшей без вести супруги

Известный свастополец подозревается в убийстве своей пропавшей без вести супруги

фото © rbc.ru

Житель Севастополя задержан по подозрению в совершении убийства своей супруги, которую ранее считали пропавшей без вести.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела. Жертва преступления была обнаружена закопанной в земле на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти. В настоящее время ее супруг задержан», – сообщила Постнова.

Родственники женщины сообщили о пропаже женщины 21 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Женщину искали правоохранители, спасатели, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым». Ее тело было найдено накануне.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанный – известный в Севастополе спортсмен, президент городской федерации рукопашного боя Виктор Футурнюк.

Сейчас с задержанным проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Следователи готовятся предъявить фигуранту обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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