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Губернатор Севастополя обещал не пускать «демонических монстров» в Балаклаву
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Самый раздражающий недострой Балаклавы – многоэтажная гостиница на улице Мраморной – будет изрядно сокращен по этажности, а может быть, и полностью снесен с заменой на соответствующий концепции яхтенной марины объект.
Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Так называемый дом Пляса признан незаконным, есть решение суда на снос. Сейчас проводится экспертиза – что с ним делать. Верхняя часть будет демонтирована, а нижняя, к сожалению, так заанкерена своей задней стенкой в гору, что при демонтаже может все посыпаться», – объяснил текущую ситуацию Развожаев.
Как сообщалось, в июне 2018 года было принято окончательное судебное решение по гостинице, выстроенной с нарушением разрешенной этажности и многих других норм.
В соответствии с определением, предприниматель из Киева Алексей Пляс был обязан в течение трех месяцев за счет собственных средств снести три возведенных им на Таврической набережной самостроя – чего не произошло, и право сноса зданий (расходы взыщут с бизнесмена) получило правительство Севастополя.
«Такой высотности там близко не будет, здание будет урезано в параметрах и признано недостроем, после чего будет разработан проект переустройства и приведения в общую концепцию», – сообщил Михаил Развожаев.
Градоначальник подчеркнул, что в Балаклаве, в том числе с учетом будущей яхтенной марины, «не должны конкурировать высотность и ландшафтность».
«Такого демонически-устрашающего монстра не будет. Вообще там такого монструозного здания не может быть, потому что должна быть соблюдена адекватность», – подытожил Развожаев.
В тексте использованы материалы: Форпост
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