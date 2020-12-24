Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты

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Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ опубликован на Портале Правительства РК.

Так, в документе указано, что в период с 25 декабря по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку.

Также в этот период запрещается организация и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг, другие развлекательные мероприятия); проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.

Помимо этого, в Указе говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания необходимо ограничить количество посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2 метров).

Кроме того, работодателям запрещено проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту осуществления деятельности.

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