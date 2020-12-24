Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте ● Четыре человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений ● «Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым ● «Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
фото © Новости Крыма
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
Указ опубликован на Портале Правительства РК.
Так, в документе указано, что в период с 25 декабря по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку.
Также в этот период запрещается организация и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг, другие развлекательные мероприятия); проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.
Помимо этого, в Указе говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания необходимо ограничить количество посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2 метров).
Кроме того, работодателям запрещено проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту осуществления деятельности.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Губернатор Севастополя обещал не пускать «демонических монстров» в Балаклаву. Самый раздражающий недострой Балаклавы – многоэтажная гостиница на улице Мраморной – будет изрядно сокращен по этажности, а может быть, и полностью снесен с заменой на соответствующий концепции яхтенной марины объект.
Путин объяснил необходимость приватизации госимущества в Крыму. Президент России Владимир Путин объяснил необходимость приватизации государственного имущества в Крыму потребностью в привлечении инвестиций в регион.
В Крыму прослушивали телефоны общественников, судей и чиновников. «Новая газета» опубликовала подробности закрытого уголовного дела.
Новая глава Ялты в 2014-м году выступала против просоеденения к России. Она называла противников майдана сепаратистами и выступала за единство Украины.
Не заплатили: в Ялте рабочие разгромили отремонтированную ими же школу видео
В Гаспре рабочий разнес оконные откосы в только что отремонтированной школе.
Земли граждан Украины в Крыму: чего ждать после 20 марта 2021 года
В марте истекает срок, предоставленный собственникам - иностранным резидентам для отчуждения прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.
Известный свастополец подозревается в убийстве своей пропавшей без вести супруги
Житель Севастополя задержан по подозрению в совершении убийства своей супруги, которую ранее считали пропавшей без вести.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
21 декабря
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
2 часа назад
Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
21 декабря
«Матерюсь иногда»: Аксенов признался в употреблении ненормативной лексики
Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что иногда использует ненормативную лексику.