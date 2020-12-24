Экс-замруководителя департамента в Евпатории получил 3 года тюрьмы

Бывший замглавы департамента городского хозяйства Евпатории приговорен Евпаторийским судом к трем годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

По данным следствия, экс-чиновник, будучи должностным лицом в сентябре-октябре 2015 года, направил бюджетные запросы о выделении средств по госконтрактам после того, как по проектам подрядчики получили отрицательные заключения госэкспертизы.

Речь идет о пяти контрактах на выполнение работ по разработке документации по реконструкции улично-дорожной сети города. После получения отказов подрядчики должны были оплатить проведение повторной экспертизы, однако средства на эти цели выделил город.

«На основании предоставленных запросов администрация города Евпатории необоснованно перечислила более 4,6 миллиона рублей на расчетный счет экспертного учреждения для проведения повторной экспертизы», - сообщили в прокуратуре.

Рассмотрев уголовное дело, суд постановил признать бывшего представителя администрации города виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. Кроме тюремного срока, виновный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Ранее, как сообщал сайт РИА Новости Крым, Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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