Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений ● «Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым ● «Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов ● Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний ● Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот
Четыре человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Коронавирус выявлен у 81 человека в Севастополе за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 6 175, при этом 5 797 человек уже выздоровели.
За сутки умерли четыре человека с COVID-19, общее количество летальных случаев составило 211.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 818 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 17 360 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 451 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений. Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.
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В Крыму снеговиков заставили соблюдать масочный режим. Этой зимой в Крыму даже снеговик надел маску.
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений
Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.
Коронавирус в Крыму
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