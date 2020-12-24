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Коронавирус в Крыму

Четыре человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки

Коронавирус выявлен у 81 человека в Севастополе за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 6 175, при этом 5 797 человек уже выздоровели.

За сутки умерли четыре человека с COVID-19, общее количество летальных случаев составило 211.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 818 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 17 360 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 451 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений. Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний. В некоторых регионах полуострова растет уровень заболеваемости внебольничными пневмониями.

Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за истекшие сутки.

В Крыму снеговиков заставили соблюдать масочный режим. Этой зимой в Крыму даже снеговик надел маску.

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Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

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