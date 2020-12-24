Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +7
море +10

Коронавирус в Крыму

Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте

14:30 четверг, 24 декабря 2020
Ялта
Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте

фото © соцсети

Военные уже приступили к установке дополнительного ковидного госпиталя в Ялте, на территории футбольного поля санатория Министерства обороны.

Фото процесса местные жители опубликовали в соцсети, а видео поделилась пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, сегодня на итоговой пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что завтра начнут работу дополнительные два госпиталя для пациентов с Covid-19. Первый военные уже устанавливают в Ялте на улице Свердлова, второй госпиталь откроется на территории медкомплекса им. Семашко в Симферополе.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил:

— Никаких проблем для госпитализации людей с диагнозом «ковид» не будет. Все койки оборудованы кислородом, у нас таких коек в Крыму было недостаточно. Медико-биологическое агентство дополнительно командирует сюда сотрудников, более 70 человек, которые будут работать в системе здравоохранения Республики Крым, значительная часть из них будет работать в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ждет гуманитарную помощь из Китая. Крым получит гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов из Китайской Народной Республики.

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений. Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний. В некоторых регионах полуострова растет уровень заболеваемости внебольничными пневмониями.

Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за истекшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте

Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте видео

Военные уже приступили к установке дополнительного ковидного госпиталя в Ялте, на территории футбольного поля санатория Министерства обороны.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений

Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

Власть
Реновации Старого города в Симферополе не будет

Реновации Старого города в Симферополе не будет

Власти Симферополя задумываются о реновации Старого города, но пока конкретных проектов и сроков их реализации нет.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации