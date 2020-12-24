Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений ● «Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым ● «Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов ● Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний
Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте
фото © соцсети
Военные уже приступили к установке дополнительного ковидного госпиталя в Ялте, на территории футбольного поля санатория Министерства обороны.
Фото процесса местные жители опубликовали в соцсети, а видео поделилась пресс-служба Минобороны РФ.
Напомним, сегодня на итоговой пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что завтра начнут работу дополнительные два госпиталя для пациентов с Covid-19. Первый военные уже устанавливают в Ялте на улице Свердлова, второй госпиталь откроется на территории медкомплекса им. Семашко в Симферополе.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил:
— Никаких проблем для госпитализации людей с диагнозом «ковид» не будет. Все койки оборудованы кислородом, у нас таких коек в Крыму было недостаточно. Медико-биологическое агентство дополнительно командирует сюда сотрудников, более 70 человек, которые будут работать в системе здравоохранения Республики Крым, значительная часть из них будет работать в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте видео
Военные уже приступили к установке дополнительного ковидного госпиталя в Ялте, на территории футбольного поля санатория Министерства обороны.
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