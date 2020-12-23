Живущие у берегов Крыма дельфины болеют оспой

В Черном море дельфины болеют оспой – такие выводы сделали эксперты.

- Молодой самец афалины был заражен вирусом оспы. Обследование и вскрытие проведены нами весной в Судаке, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Они отметили, что никакой сенсации в этом нет - поксвирус или вирус оспы выявлен у различных видов дельфинов, включая афалин, атлантических белобоких и тусклых дельфинов, белобочек и морских свиней. У больных млекопитающих можно невооруженным глазом увидеть пятна-«татуировки» на спине, голове и плавниках, отмечает kp.ru.

- Поксвирусы не вызывают развития каких-либо патологий и не представляют угрозы для жизни и здоровья китообразных. Случаи заражения человека от дельфинов не зафиксированы, - такой ответ дают ученые на эти вопросы.

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