Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +1
море +11

Коронавирус в Крыму

Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму

10:23 среда, 23 декабря 2020

Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике достигло 444.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса. За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Пока в Крыму привиты от коронавируса всего 40 человек. Комплекс из двух прививок от COVID-19 получил в Крыму 41 человек, еще 87 человек получили первую прививку.

Пугающая стабильность: в Крыму каждый день по 350 новых заражений. За 22 декабря на территории Республики Крым подтверждено 353 новых случая коронавирусной инфекции.

Власти Крыма просят российскую армию построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе. Власти Крыма попросят министерство обороны России построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе.

Водный кризис
Был ли прав Путин или есть ли пресная вода под Азовским морем?

Был ли прав Путин или есть ли пресная вода под Азовским морем?

В Крыму обсуждают предложение президента России Владимира Путина сосредоточиться на добыче подземных вод для Крыма, которое он выдвинул на пресс-конференции 17 декабря.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19

«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занимаются разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции и терапевтического средства для лечения COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации