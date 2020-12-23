Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19 ● Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие ● В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса ● Работу погранпункта в Крыму приостановили из-за гражданина с COVID ● Пока в Крыму привиты от коронавируса всего 40 человек
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму
Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике достигло 444.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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