Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму

Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике достигло 444.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса. За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Пока в Крыму привиты от коронавируса всего 40 человек. Комплекс из двух прививок от COVID-19 получил в Крыму 41 человек, еще 87 человек получили первую прививку.

Пугающая стабильность: в Крыму каждый день по 350 новых заражений. За 22 декабря на территории Республики Крым подтверждено 353 новых случая коронавирусной инфекции.

Власти Крыма просят российскую армию построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе. Власти Крыма попросят министерство обороны России построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе.