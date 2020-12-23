Властям Крыма разрешили выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса

Государственная дума разрешила властям Крыма и Севастополя выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса.

Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении во время заседания нижней палаты парламента России.

«Законопроектом предлагается дополнить (конституционный закон о принятии в состав России Крыма и Севастополя), предусмотрев возможность установления до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог», – сказано в пояснительной записке к принятому закону.

Принятие этого решения законодатели обосновывают невозможностью подрядчиков, предложивших в ходе торгов наименьшую цену, качественно исполнять свои обязанности. «В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, несопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию», – отмечается в пояснительной записке.

С 1 апреля текущего года на Крымском полуострове по решению Госдумы действует особый порядок определения подрядчиков при осуществлении работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, капремонту и реконструкции объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству территорий для обеспечения нужд Крыма и Севастополя. Власти Крыма могут выбирать подрядчиков без конкурса при согласовании с федеральными властями.

Также правительство России определило три компании в качестве подрядчиков ремонтов дорог, заказ по которым осуществляет Служба автодорог Крыма до 20 декабря 2021 года. Ими стали «ВАД», «Центродорстрой» и «Крымавтодор».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кремль накажет строителей культурного кластера Путина в Севастополе. Администрация президента подтвердила нарушения на объекте.

Только на проект капремонта дороги в Ялту через Ай-Петри потратят 6 млн долларов. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дороги Бахчисарай – Ялта через гору Ай-Петри обойдутся в 420 млн рублей.

Стадион «Авангард» в Ялте готов только наполовину. Подрядная организация почти наполовину выполнила работы на спорткомплексе «Аванград», сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В поселке под Алуштой строители разрушили подпорную стену. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщает о том, что в поселке Бондаренково (Малый Маяк) ведутся несогласованные строительные работы, в ходе которых разрушена подпорная стена.