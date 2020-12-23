Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух -1
море +11

Власть

Властям Крыма разрешили выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса

07:35 среда, 23 декабря 2020

Государственная дума разрешила властям Крыма и Севастополя выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса.

Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении во время заседания нижней палаты парламента России.

«Законопроектом предлагается дополнить (конституционный закон о принятии в состав России Крыма и Севастополя), предусмотрев возможность установления до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог», – сказано в пояснительной записке к принятому закону.

Принятие этого решения законодатели обосновывают невозможностью подрядчиков, предложивших в ходе торгов наименьшую цену, качественно исполнять свои обязанности. «В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, несопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию», – отмечается в пояснительной записке.

С 1 апреля текущего года на Крымском полуострове по решению Госдумы действует особый порядок определения подрядчиков при осуществлении работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, капремонту и реконструкции объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству территорий для обеспечения нужд Крыма и Севастополя. Власти Крыма могут выбирать подрядчиков без конкурса при согласовании с федеральными властями.

Также правительство России определило три компании в качестве подрядчиков ремонтов дорог, заказ по которым осуществляет Служба автодорог Крыма до 20 декабря 2021 года. Ими стали «ВАД», «Центродорстрой» и «Крымавтодор».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кремль накажет строителей культурного кластера Путина в Севастополе. Администрация президента подтвердила нарушения на объекте.

Только на проект капремонта дороги в Ялту через Ай-Петри потратят 6 млн долларов. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дороги Бахчисарай – Ялта через гору Ай-Петри обойдутся в 420 млн рублей.

Стадион «Авангард» в Ялте готов только наполовину. Подрядная организация почти наполовину выполнила работы на спорткомплексе «Аванград», сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В поселке под Алуштой строители разрушили подпорную стену. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщает о том, что в поселке Бондаренково (Малый Маяк) ведутся несогласованные строительные работы, в ходе которых разрушена подпорная стена.

Коронавирус в Крыму
«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19

«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занимаются разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции и терапевтического средства для лечения COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие

Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие

Роспотребназор анонсировал новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 в Крыму.

Коронавирус в Крыму
В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Власть
Развожаев открыл движение по неизвестному севастопольцам шоссе

Развожаев открыл движение по неизвестному севастопольцам шоссе

Пресс-служба губернатора в очередной раз ошиблась и рассмешила участников групп в соцсетях, где пиарится глава города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации