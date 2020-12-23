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Властям Крыма разрешили выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса
Государственная дума разрешила властям Крыма и Севастополя выбирать подрядчика содержания дорог без конкурса.
Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении во время заседания нижней палаты парламента России.
«Законопроектом предлагается дополнить (конституционный закон о принятии в состав России Крыма и Севастополя), предусмотрев возможность установления до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог», – сказано в пояснительной записке к принятому закону.
Принятие этого решения законодатели обосновывают невозможностью подрядчиков, предложивших в ходе торгов наименьшую цену, качественно исполнять свои обязанности. «В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, несопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию», – отмечается в пояснительной записке.
С 1 апреля текущего года на Крымском полуострове по решению Госдумы действует особый порядок определения подрядчиков при осуществлении работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, капремонту и реконструкции объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству территорий для обеспечения нужд Крыма и Севастополя. Власти Крыма могут выбирать подрядчиков без конкурса при согласовании с федеральными властями.
Также правительство России определило три компании в качестве подрядчиков ремонтов дорог, заказ по которым осуществляет Служба автодорог Крыма до 20 декабря 2021 года. Ими стали «ВАД», «Центродорстрой» и «Крымавтодор».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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