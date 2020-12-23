Власти Крыма верят, что собственник «Массандры» не продаст старинную коллекцию вин

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Глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что новый собственник винзавода «Массандра» не сможет продать коллекционное вино предприятия, которое насчитывает 10 тысяч бутылок.

«Коллекция, о которой все говорят, на сегодняшний день под запретом на отчуждение. Там 10 тыс. единиц – эталонное вино, эталонные бутылки, которые не подлежат отчуждению и защищены федеральным законом. То есть никто их продать не сможет», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» 14 декабря купила 100% акций крымского винзавода «Массандра» за 5 млрд 327 млн рублей.​ В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин «Новый Свет» в Судаке за 1,5 млрд рублей.

ООО «Южный проект» принадлежит банку «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук.

Ранее министерство финансов США ввело санкции против Ковальчука. Банк «Россия» на данный момент работает на полуострове, он тоже находится под санкциями.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала решение о продаже «Массандры» «юридически ничтожным».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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