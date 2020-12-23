Власти Крыма мечтают о том, что новый собственник «Массандры» сохранит бренд

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Новый владелец крупнейшего в Россиивиноградарско-винодельческого хозяйства «Массандра» гарантировал властям Крыма сохранение бренда предприятия.

Об этом журналистам сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Для нас важно в «Массандре» следующее – это сохранение нашей крымской истории и гарантии сохранения самого бренда, потому что это часть нашей крымской ментальности. В этом плане мы получили все гарантии сохранности (бренда), это было условием продажи для инвестора», – сказал Константинов.

Он добавил, что вопрос продажи «Массандры» в частные руки давно назрел.«Предприятие должно работать в режиме свободного рынка, тогда есть шанс на выживаемость, иначе оно умрет и превратиться в музей. «Массандра» за украинский период потеряла очень много, серьезно отстала по технологиям. Есть очень серьезный инвестор, он гарантирует развитие предприятия, создание новых рабочих мест, многомиллиардные инвестиции, чтобы довести это предприятие до современного технологического уровня», – пояснил глава крымского парламента.

По итогам торгов по продаже акций «Массандры владельцем предприятия стало ООО «Южный проект» – дочерняя компания банка «Россия». Стоимость сделки составила 5 млрд 327 млн рублей. В декабре 2017 года «Южный проект» приобрел крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что земля, на которой расположена «Массандра», остается в республиканской собственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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