Общество
Видео повара в крымском кафе, облизывающего ложку, стало вирусным
В одном из заведений общепита в Красноперекопске сотрудница при готовке вареников перекусывала начинкой и делала это той же ложкой, которой параллельно готовила.
Видео возмущенная местная жительница опубликовала в соцсети «ВКонтакте».
— Красноперекопск, возможно помощник повара делала вареники, и в процессе решила перекусить этой же начинкой. Все это она делала одной ложкой. То есть, брала начинку, выкладывала на тесто, затем этой же ложкой перекусывала, — написала пользовательница соцсети.
Комментаторы разделились на два лагери. Одни, менее брезгливые, заявили, что при варке в кипятке все бактерии исчезнут и никакой опасности действия сотрудницы кафе не несут. Другие были возмущены ситуации и добавила, что на поваре нет головного уборка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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