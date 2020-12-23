В Ялте раскрыли мошенническую схему с арендой квартир

В Ялте сотрудниками МВД раскрыли мошенническую схему сдачи в аренду квартир, которой оперировали мужчина и женщина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Оба использовали одну и ту же схему: размещали в интернете объявления о сдаче квартир в аренду, а после того, как к ним обращались потенциальные арендаторы, требовали предоплату. Получив ее, злоумышленники переставали выходить на связь.

Таким образом девушка «заработала» 70 тысяч рублей, обманув 11 жертв, а мужчина – 60 тысяч рублей. Его жертвами стали 10 человек.

По каждому из фактов возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Пока они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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