В Севастополе спасатели проводят рейды в магазинах фейерверков

В Севастополе в канун новогодних праздников сотрудники российского МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехнических изделий.

Об этом сообщает сайт ведомства.

«Инспекторы следят, чтобы ее (пиротехнику) продавали, не нарушая правила хранения и технику пожарной безопасности, чтобы качество товара было подтверждено документами», – говорится в сообщении.

В ведомстве назвали признаки фальсификации пиротехники:

- на упаковке отсутствуют наименование, предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя;

- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;

- в графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности;

- код органа по сертификации соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Сообщается, что рейды в местах продажи пиротехнических товаров будут активно проводиться вплоть до новогодних торжеств.

«Недобросовестным предпринимателям в статусе юридических лиц грозит административная ответственность: конфискация товара, приостановление деятельности, штраф от 30 000 до 500 000 рублей», – уточнили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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