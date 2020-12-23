Власть
В Севастополе спасатели проводят рейды в магазинах фейерверков
В Севастополе в канун новогодних праздников сотрудники российского МЧС проводят рейды по местам продажи пиротехнических изделий.
Об этом сообщает сайт ведомства.
«Инспекторы следят, чтобы ее (пиротехнику) продавали, не нарушая правила хранения и технику пожарной безопасности, чтобы качество товара было подтверждено документами», – говорится в сообщении.
В ведомстве назвали признаки фальсификации пиротехники:
- на упаковке отсутствуют наименование, предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя;
- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают;
- копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;
- в графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности;
- код органа по сертификации соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.
Сообщается, что рейды в местах продажи пиротехнических товаров будут активно проводиться вплоть до новогодних торжеств.
«Недобросовестным предпринимателям в статусе юридических лиц грозит административная ответственность: конфискация товара, приостановление деятельности, штраф от 30 000 до 500 000 рублей», – уточнили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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