Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Новогодний стол разорит жителей Крыма ● Власти Крыма утвердили правила отдыха на новогодние праздники ● Эпидемия не помеха: на Новый год в Ялте ждут около 80 тысяч туристов ● Запрет на банкеты и обсерватор: что ждет туристов на новогодние праздники в Крыму ● В Ялте открылись елочные базары и новогодние ярмарки
В Севастополе городской транспорт на Новый год отменен
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В праздники «Севэлектроавтотранс» работает по-карантинному.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 «Севэлектроавтотранс» в новогодние праздники переходит на особый режим работы, сообщается на сайте предприятия. Так, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 транспорт ходить по удлиненному графику не будет.
Предприятие считает своим долгом напомнить, что в городе-герое действует целый ряд санитарно-эпидемиологических ограничений, актуальных и в праздники. Среди прочего, приостановлено оказание гражданам услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и запрещены массовые мероприятия.
Получить информацию о действующих в Севастополе ограничениях гости города-героя могут по телефону горячей линии 8 (8692) 41-77-07.
Напомним, по состоянию на утро 23 декабря в Севастополе зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19, скончалось пять человек в возрасте от 63 до 90 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6094 человека. К настоящему моменту выздоровели 5667 человек, 207 умерло.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В праздники «Севэлектроавтотранс» работает по-карантинному.
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