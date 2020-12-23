В Севастополе городской транспорт на Новый год отменен

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В праздники «Севэлектроавтотранс» работает по-карантинному.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 «Севэлектроавтотранс» в новогодние праздники переходит на особый режим работы, сообщается на сайте предприятия. Так, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 транспорт ходить по удлиненному графику не будет.

Предприятие считает своим долгом напомнить, что в городе-герое действует целый ряд санитарно-эпидемиологических ограничений, актуальных и в праздники. Среди прочего, приостановлено оказание гражданам услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и запрещены массовые мероприятия.

Получить информацию о действующих в Севастополе ограничениях гости города-героя могут по телефону горячей линии 8 (8692) 41-77-07.

Напомним, по состоянию на утро 23 декабря в Севастополе зарегистрировано 83 новых случая заболевания COVID-19, скончалось пять человек в возрасте от 63 до 90 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6094 человека. К настоящему моменту выздоровели 5667 человек, 207 умерло.

В тексте использованы материалы: Форпост

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