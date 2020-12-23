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Коронавирус в Крыму

В Крыму снеговиков заставили соблюдать масочный режим

11:33 среда, 23 декабря 2020

Этой зимой в Крыму даже снеговик надел маску.

Кадр сделан на побережье Азовского моря, возле города Щелкино.

На днях на полуострове выпал первый снег. Сначала в восточном Крыму, а вчера в белое оделась и столица. Наш фоторепортаж из заснеженного Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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