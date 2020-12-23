Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса ● В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей ● Аксенов разрешил школьникам Крыма уйти на досрочные каникулы ● Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● «Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19
В Крыму снеговиков заставили соблюдать масочный режим
Этой зимой в Крыму даже снеговик надел маску.
Кадр сделан на побережье Азовского моря, возле города Щелкино.
На днях на полуострове выпал первый снег. Сначала в восточном Крыму, а вчера в белое оделась и столица. Наш фоторепортаж из заснеженного Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей. Число заразившихся коронавирусом школьников и учителей в Крыму за неделю увеличилось на 39%.
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму. Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за истекшие сутки.
Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие. Роспотребназор анонсировал новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 в Крыму.
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В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
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