В Крыму снеговиков заставили соблюдать масочный режим

Этой зимой в Крыму даже снеговик надел маску.

Кадр сделан на побережье Азовского моря, возле города Щелкино.

На днях на полуострове выпал первый снег. Сначала в восточном Крыму, а вчера в белое оделась и столица. Наш фоторепортаж из заснеженного Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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