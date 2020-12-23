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Коронавирус в Крыму

В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей

10:37 среда, 23 декабря 2020
В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей

фото © vk.com/aksenovrk

Число заразившихся коронавирусом школьников и учителей в Крыму за неделю увеличилось на 39%.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции среди педагогов и учащихся, на прошлой неделе было 51», – сказала Пеньковская.

В общей сложности по уровню заболеваемости коронавирусом и ОРВИ закрыты более 140 классов. «Закрыты 118 классов в 48 школах (по коронавирусу) и 23 класса в 17 школах закрыты по уровню заболеваемости ОРВИ», – уточнила Пеньковская.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 436 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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