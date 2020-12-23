Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов разрешил школьникам Крыма уйти на досрочные каникулы ● Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● «Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19 ● Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие ● В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса
В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей
фото © vk.com/aksenovrk
Число заразившихся коронавирусом школьников и учителей в Крыму за неделю увеличилось на 39%.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Зарегистрирован 71 случай новой коронавирусной инфекции среди педагогов и учащихся, на прошлой неделе было 51», – сказала Пеньковская.
В общей сложности по уровню заболеваемости коронавирусом и ОРВИ закрыты более 140 классов. «Закрыты 118 классов в 48 школах (по коронавирусу) и 23 класса в 17 школах закрыты по уровню заболеваемости ОРВИ», – уточнила Пеньковская.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 436 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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