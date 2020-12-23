Коронавирус в Крыму
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В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса
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За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
При этом существенно выросло количество летальных исходов пациентов в возрастной группе до 65 лет. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
«Прошедшая неделя является лидирующей по количеству летальных случаев от COVID – 53 случая. За неполный декабрь у нас летальных исходов уже 144. Для сравнения: в октябре было 75 случаев, в ноябре – 155 случаев», – сказала Пеньковская.
По ее словам, обеспокоенность вызывает тот факт, что за последнюю неделю 14 из 53 летальных исходов зафиксированы в возрастной категории 50-64 лет и восемь случаев – в категории 30-49 лет.
«То есть практически 50 процентов летальных исходов – в возрастной группе до 65 лет. Это, наверное, первая неделя, когда удельный вес летальных случаев в возрастной группе до 65 лет сравнялся с цифрами в группе 65+. Это тоже не вызывает особого оптимизма по изменению ситуации», – констатировала Пеньковская.
Она добавила, что более чем в 80% летальных исходов пациенты обратились за медицинской помощью позже второго дня после заражения.
«Это запоздалое обращение за медпомощью и как следствие – несвоевременное проведение мероприятий, которые были жизненно необходимы», - пояснила руководитель ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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