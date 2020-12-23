Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух -1
море +11

Коронавирус в Крыму

В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

09:12 среда, 23 декабря 2020
В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

фото © strana.ua

За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

При этом существенно выросло количество летальных исходов пациентов в возрастной группе до 65 лет. Об этом рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Прошедшая неделя является лидирующей по количеству летальных случаев от COVID – 53 случая. За неполный декабрь у нас летальных исходов уже 144. Для сравнения: в октябре было 75 случаев, в ноябре – 155 случаев», – сказала Пеньковская.

По ее словам, обеспокоенность вызывает тот факт, что за последнюю неделю 14 из 53 летальных исходов зафиксированы в возрастной категории 50-64 лет и восемь случаев – в категории 30-49 лет.

«То есть практически 50 процентов летальных исходов – в возрастной группе до 65 лет. Это, наверное, первая неделя, когда удельный вес летальных случаев в возрастной группе до 65 лет сравнялся с цифрами в группе 65+. Это тоже не вызывает особого оптимизма по изменению ситуации», – констатировала Пеньковская.

Она добавила, что более чем в 80% летальных исходов пациенты обратились за медицинской помощью позже второго дня после заражения.

«Это запоздалое обращение за медпомощью и как следствие – несвоевременное проведение мероприятий, которые были жизненно необходимы», - пояснила руководитель ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пугающая стабильность: в Крыму каждый день по 350 новых заражений. За 22 декабря на территории Республики Крым подтверждено 353 новых случая коронавирусной инфекции.

Власти Крыма просят российскую армию построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе. Власти Крыма попросят министерство обороны России построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе.

Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте. По прогнозам специалистов, суточное количество заболевших коронавирусом в Крыму может достигнуть 500 человек.

Ситуация с коронавирусом в Крыму названа «сложной». Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сложной ситуацию с COVID-19 в Крыму и в ряде других регионов.

Коронавирус в Крыму
«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19

«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занимаются разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции и терапевтического средства для лечения COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие

Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие

Роспотребназор анонсировал новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 в Крыму.

Коронавирус в Крыму
В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса

За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Власть
Развожаев открыл движение по неизвестному севастопольцам шоссе

Развожаев открыл движение по неизвестному севастопольцам шоссе

Пресс-служба губернатора в очередной раз ошиблась и рассмешила участников групп в соцсетях, где пиарится глава города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации