В Крыму прослушивали телефоны общественников, судей и чиновников

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«Новая газета» опубликовала подробности закрытого уголовного дела.

Как выяснили журналисты, биллинг и телефонные переговоры крымских общественников, чиновников и судей отслеживались с 2016 года, когда шла активная фаза передела собственности. Данные собирались на всех недовольных и несогласных.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ и материалам ФСБ было возбуждено 23 октября 2018 года. Санкция статьи предусматривает максимальные 4 года тюрьмы с лишением на срок от 2 до 5 лет права занимать госдолжности. Сведения об абонентах хранились на серверах «К-телеком», но доступ к ним окружение Сергея Аксенова получило без санкции суда. В материалах дела отмечается, что никаких запросов от силовиков, чтобы вести прослушку и биллинг, в «К-Телеком» не было обнаружено.

Свидетелями без статуса подозреваемых стали начльник миграционного отдела крымского МВД Александр Чекунов, помощник Аксенова и бывший мэр Ялты Алексей Челпанов и сотрудник отдела безопасности предприятия ООО «К-Телеком» Андрей Рогачев. Их называли организаторами прослушки номеров нескольких судей, общественников, чиновников и депутатов в 2016–2017 годах.

Расследование Следственного комитета началось, когда на электронных носителях Челпанова нашли детализацию нескольких разговоров, которая могла быть передана или процитирована руководству республики. Из показаний свидетелей следует, что Рогачева о прослушке попросил Чекунов, к которому обратился Челпанов, объяснявший это необходимостью обеспечить безопасность губернатору и его подчиненным. Самого Челпанова по делу так и не допросили.

Еще один свидетель – внештатный советник главы Крыма Дмитрий Пожидаев – так же указал на Челпанова. Якобы они договорились собирать информацию «о лицах, которые могут предоставлять какой-то интерес». За 200 тысяч рублей Пожидаев занимался сортировкой телефонных прослушек для Челпанова. Согласно протоколу обыска у Пожидаева нашли 5123 папки с ФИО прослушиваемых абонентов. Сам Пожидаев в показаниях Следкому заявил, что не был в курсе о преступно добытых данных.

Объектами телефонной слежки становились все, кто был неугоден Сергею Аксенову или судился с его правительством за отобранный бизнес. После конфликта с губернатором на прослушку был поставлен руководитель ликвидированного ООО «ЮК Крымпотребсоюз» и национализированных рынков Владислав Степанов. Он отказывался уступать свой пост окружению Аксенова.

Прослушивался судейский корпус крымского арбитража: Катерина Калашникова, Наталия Полынкина и Елена Баукина. Именно они вели ряд дел о незаконной национализации, вынося решения не в пользу руководства республики. В итоге Аксенов лично добивался их увольнения.

Весной 2020 года управление крымского СК сначала пришло к выводу, что возможные санкции в отношении окружения губернатора слишком суровы, а потом прекратило расследование в связи с истечением срока давности. Спустя полгода глава следкома Михаил Назаров ушел на досрочную пенсию, а месяц назад стал заместителем Сергея Аксенова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Примечания

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