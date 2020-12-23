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Власть

В крымском Минздраве начались увольнения

09:42 среда, 23 декабря 2020

Сразу два чиновника из крымского Минздрава были уволены за последние дни.

Об этом в ходе штаба по борьбе с коронавирусом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

«Мной принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя «Крым-Фармации». В министерстве уволен начальник управления лекарственного обеспечения и информатизации», - сообщил Александр Остапенко.

Он отметил, что на работу крымских врачей за неделю поступило почти 140 жалоб.

«Поступило 139 жалоб на работу врачей и другого персонала. Не вовремя открытые листы нетрудоспособности, выход врача на дом не день в день… Это все лежит в компетенции руководителей на местах. Я требую системно анализировать структурный характер обращений и оперативно реагировать и не ждать повторных обращений. В поликлиниках на главных врачей возложены функции контроля и разграничения потоков пациентов в зависимости от жалоб и клинической картины», - рассказал Александр Остапенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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