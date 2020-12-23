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Общество

В канун праздника на Крым обрушится снежный заряд

08:42 среда, 23 декабря 2020
В канун праздника на Крым обрушится снежный заряд

фото © Новости Крыма

В конце текущей недели случится настоящее погодное чудо – Крым засыплет снегом.

Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в пятницу на полуострове начнутся сильные и мощные ливни, позже они превратятся в снег.

«В воскресенье и в начале следующей недели на полуостров обрушится настоящих заряд снега. Это прямо в канун Нового года. Я думаю, что может «выстрелить», по крайней мере, в несколько сантиметров. Классический снежный заряд. Есть высокая вероятность, что погода порадует крымчан и создаст предновогодний антураж. Это будет что-то похожее на настоящую русскую зиму», - рассказал слушателям Тишковец.

При этом синоптик подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом декабрь-2020 «пока идет в рамках нормы», однако есть дефицит осадков, в том числе и снега. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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