«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19

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Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занимаются разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции и терапевтического средства для лечения COVID-19.

Об этом сегодня на оперативном штабе по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщил ректор КФУ Андрей Фалалеев.

«Сейчас есть группа ученых, которая занимается разработкой вакцины крымской. Это - четвертое поколение. Сейчас идут доклинические испытания. Что здесь важно? Здесь Россия лидирует по компетенциям в области производства вакцин, и здесь Крымский федеральный университет и Крым находятся на мировом уровне. Точно также эти компетенции позволяют разрабатывать не только вакцины, но и терапевтические средства для борьбы с коронавирусом», – сказал Фалалеев.

По словам проректора КФУ по научной деятельности Анатолия Кубышкина, вуз закупил генномодифицированных мышей для проведения испытаний крымской вакцины.

«Купили генномодифицированных мышей, на которых испытаем, посмотрим, насколько будет развиваться инфекция при применении нашей вакцины и без нее, т.е. насколько она будет подавлять. Много интересных результатов, я думаю, в ближайшее время мы получим», – отметил Кубышкин.

Ректор КФУ добавил, что с мая на базе КФУ действует научно-практический аналитический центр, который направлен на анализ ситуации и создание возможной инфраструктуры для преодоления последствий коронавируса. На базе центра ежесуточно проводится до трех тысяч различных анализов.

Порядка тысячи студентов и преподавателей КФУ работают в медучреждениях Крыма, часть из них трудятся в «красных зонах».

В середине октября сообщалось, что специалисты КФУ разработалиальтернативную вакцину от коронавируса. Особенностью препарата стал интраназальный характер приема.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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