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Украина оштрафовала 25 граждан за проезд по Крымскому мосту
фото © travelcrimea.com
На границе между Крымом и Херсонской областью украинские пограничники 22 декабря выявили 25 лиц, нарушивших порядок въезда на полуостров.
Их оштрафовали на общую сумму 42500 гривен, сообщает Херсонский погранотряд Госпогранслужбы Украины.
«Во время проверки документов в КПВВ «Каланчак» пограничники обнаружили 17 граждан Украины, а в КПВВ «Чонгар» 8 граждан Украины, которые нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Все они незаконно попали в аннексированный Крым с территории Российской Федерации через Керченский мост», – говорится в сообщении.
Отмечается, что граждан привлекли к административной ответственности по статье 204-2 КУоАП Украины.
Имена и фамилии граждан не указаны, их комментарии отсутствуют.
С начала 2020 года админграницу между Крымом и Херсонской областью пересекли 538 тысяч граждан и 75 тысяч транспортных средств. Это в пять раз меньше, чем в 2019 году.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Украина оштрафовала 25 граждан за проезд по Крымскому мосту
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