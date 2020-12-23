Украина оштрафовала 25 граждан за проезд по Крымскому мосту

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На границе между Крымом и Херсонской областью украинские пограничники 22 декабря выявили 25 лиц, нарушивших порядок въезда на полуостров.

Их оштрафовали на общую сумму 42500 гривен, сообщает Херсонский погранотряд Госпогранслужбы Украины.

«Во время проверки документов в КПВВ «Каланчак» пограничники обнаружили 17 граждан Украины, а в КПВВ «Чонгар» 8 граждан Украины, которые нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Все они незаконно попали в аннексированный Крым с территории Российской Федерации через Керченский мост», – говорится в сообщении.

Отмечается, что граждан привлекли к административной ответственности по статье 204-2 КУоАП Украины.

Имена и фамилии граждан не указаны, их комментарии отсутствуют.

С начала 2020 года админграницу между Крымом и Херсонской областью пересекли 538 тысяч граждан и 75 тысяч транспортных средств. Это в пять раз меньше, чем в 2019 году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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