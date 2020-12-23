Симферополь не будет получать воду из Тайганского водохранилища

С пятницы прекращена подача воды в Симферополь из Тайганского водохранилища.

Об этом гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил на оперштабе по ситуации с водоснабжением.

— С пятницы, в связи с понижением температуры до отрицательных (показателей), прекращена перекачка воды из Тайганского водохранилища (в Симферополь), — сказал Владимир Баженов.

При холодах вероятны прорывы труб, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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