Водный кризис
Развитие сюжета: Константинов думает, что Крым не сможет технически принять днепровскую воду ● В Минобороны России хотят к весне увеличить объем ежесуточной подачи воды в Крыму ● В Ялте воду на Новый год будут подавать в «особом режиме» ● Крым получил машину для поиска нелегальных подключений к водопроводу ● Аксенов решил, что опреснение - единственный выход для водоснабжения Крыма
Симферополь не будет получать воду из Тайганского водохранилища
С пятницы прекращена подача воды в Симферополь из Тайганского водохранилища.
Об этом гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил на оперштабе по ситуации с водоснабжением.
— С пятницы, в связи с понижением температуры до отрицательных (показателей), прекращена перекачка воды из Тайганского водохранилища (в Симферополь), — сказал Владимир Баженов.
При холодах вероятны прорывы труб, уточнил глава Крыма Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Водный кризис
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