Работу погранпункта в Крыму приостановили из-за гражданина с COVID

Работа пункта пропуска «Перекоп» на границе с Украиной в Крыму была временно приостановлена из-за гражданина с положительным тестом на COVID-19, который решил въехать на территорию полуострова.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«На прошлой неделе был зафиксирован случай, когда при пересечении государственной границы Российской Федерации два жителя Республики Крым, граждане Российской Федерации, возвращались на территорию полуострова. Один из них на руках имел положительный результат теста на COVID. Тем не менее он принял решение о пересечении государственной границы», – рассказала она.

По словам Пеньковской, гражданам разрешили въехать в Крым, они сразу были изолированы. «В пункте пропуска «Перекоп» был задействован план оперативных мероприятий … Данные лица были изолированы. Гражданин, имеющий положительный результат, госпитализирован в Армянскую инфекционную больницу, в ковидный госпиталь, а контактный передан под меднаблюдение по месту жительства», – добавила она.

Глава регионального Роспотребнадзора добавила, что это первый случай, когда граждане с положительным результатом теста на коронавирус пытались пересечь госграницу. «Человек о других не думает просто… Абсолютно безответственная ситуация», – сказал на совещании глава Крыма Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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