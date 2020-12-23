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Коронавирус в Крыму

Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки

Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 6 094, при этом 5 667 человек уже выздоровели.

За сутки умерли пять человек с COVID-19, общее количество летальных случаев составило 207.

В Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 444 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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