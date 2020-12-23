Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса ● В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей ● Аксенов разрешил школьникам Крыма уйти на досрочные каникулы ● Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● «Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19
Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки
Коронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 6 094, при этом 5 667 человек уже выздоровели.
За сутки умерли пять человек с COVID-19, общее количество летальных случаев составило 207.
В Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 444 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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