Пугающая стабильность: в Крыму каждый день по 350 новых заражений

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За 22 декабря на территории Республики Крым подтверждено 353 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 22 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 294 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4245 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 264 человека, выздоровевших за весь период – 16 938 человек», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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