Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 23 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (гололед), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем 0, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 90 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью около -4 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью около -4 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
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