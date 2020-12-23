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Общество

Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года

18:07 среда, 23 декабря 2020
Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года

фото © pixabay.com

Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.

Как сообщили сегодня в Крымском гидрометцентре, на следующей неделе осадков не ожидается.

«До конца рабочей недели и в выходные дни ожидаются дожди, в субботу и воскресенье в отдельных районах сильные. Днем температура воздуха повысится до 7-12 градусов выше нуля, ночью составит 3-8 градусов выше нуля, юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с», – сообщили в гидрометцентре.

Синоптики отметили, что сейчас погоду определяет мощный сибирский антициклон, на смену которому идет обширный североатлантический циклон. «В последнюю неделю года преимущественно без осадков, днем 5-10 градусов тепла, ночью 0-5 градусов тепла», – уточнили в гидрометцентре.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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