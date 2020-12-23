Общество
Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года
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Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.
Как сообщили сегодня в Крымском гидрометцентре, на следующей неделе осадков не ожидается.
«До конца рабочей недели и в выходные дни ожидаются дожди, в субботу и воскресенье в отдельных районах сильные. Днем температура воздуха повысится до 7-12 градусов выше нуля, ночью составит 3-8 градусов выше нуля, юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с», – сообщили в гидрометцентре.
Синоптики отметили, что сейчас погоду определяет мощный сибирский антициклон, на смену которому идет обширный североатлантический циклон. «В последнюю неделю года преимущественно без осадков, днем 5-10 градусов тепла, ночью 0-5 градусов тепла», – уточнили в гидрометцентре.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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