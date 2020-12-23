Пока в Крыму привиты от коронавируса всего 40 человек

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Комплекс из двух прививок от COVID-19 получил в Крыму 41 человек, еще 87 человек получили первую прививку.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день закончены вакцинальные комплексы – это две прививки – получил 41 человек, и 87 медицинских работников получили первую прививку против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день иммунизация продолжается», – сказала она.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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