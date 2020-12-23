Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот

Первая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса поступила на Черноморский флот.

Об этом сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.

«В соответствии с графиком вакцинация проводится в 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады. В первую очередь будет привит медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

Ранее сообщалось, что вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Южный военный округ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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