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Коронавирус в Крыму

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот

12:13 среда, 23 декабря 2020

Первая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса поступила на Черноморский флот.

Об этом сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.

«В соответствии с графиком вакцинация проводится в 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады. В первую очередь будет привит медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.

Ранее сообщалось, что вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Южный военный округ. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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