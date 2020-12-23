Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять человек с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса ● В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей ● Аксенов разрешил школьникам Крыма уйти на досрочные каникулы ● Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот
Первая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса поступила на Черноморский флот.
Об этом сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.
«В соответствии с графиком вакцинация проводится в 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады. В первую очередь будет привит медперсонал госпиталя и военнослужащие дежурной службы территориального центра управления флота.
Ранее сообщалось, что вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Южный военный округ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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