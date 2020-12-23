Новая глава Ялты в 2014-м году выступала против просоеденения к России

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Она называла противников майдана сепаратистами и выступала за единство Украины.

Ставшая во вторник градоначальником Янина Павленко в 2014 году являлась депутатом парламента республики. Общественники нашли ее обращение к спикеру Владимиру Константинову, когда на полуострове уже были «вежливые люди».

В своем месседже Павленко просит Константинова «противостоять пророссийским сепаратистам» и предупредила, что законами Украины не предусмотрена никакая независимость Крыма, поэтому любые «попытки расколоть общество» приведут к кровопролитию.

Ранее из администрации Ялты был уволен заместитель мэра Михаил Загорцев, который приехал на полуостров из Белоруссии и заявил на камеру, что гордится «своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады» во время протестов против Александра Лукашенко и что в стране идет «много разговоров о российском следе». Когда видеозапись опубликовали СМИ, не проработавшего и недели в горадминистрации Загорцева срочно отправили в отставку.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымском Минздраве начались увольнения. Сразу два чиновника из крымского Минздрава были уволены за последние дни.

Константинов прокомментировал слухи об отставке мэра Симферополя. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов призвал не верить слухам о скорой отставке главы администрации Симферополя Елены Проценко.

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