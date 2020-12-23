Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний

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В некоторых регионах полуострова растет уровень заболеваемости внебольничными пневмониями.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщила руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«В числе лидеров по росту заболеваемости внебольничными пневмониями за последнюю неделю стала Ялта. Здесь уровень заболеваемости за три последние недели в абсолютных числах вырос со 125 до 177. Следующий регион - это Раздольненский район. Рост заболеваемости за последние две недели в два раза. И высокий уровень в Первомайском районе – рост заболеваемости за последние две недели – в два с половиной раза», - сообщила Наталья Пеньковская.

Главный санитарный врач Крыма также отметила тяжелую ситуацию в Алуште.

«Особою обеспокоенность вызывает ситуация в Алуште. Здесь уровень заболеваемости практически на уровне ялтинского и показатель заболеваемости по новой коронавирусной инфекцией в Алуште сравнялся с показателем заболеваемости в Симферополе. Это очень сложная ситуация и, к сожалению, она не улучшается», - подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.

Она добавила, что на полуострове растет количество ковидных пневмоний.

«За последнюю неделю ковидные пневмонии составляют в удельном весе всех пневмоний 27%. Выросли с 14 до 22% бактриальные пневмонии, остальные случаи внебольничной пневмонии остаются нерасшифрованные», - подытожила Наталья Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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