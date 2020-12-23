Происшествия
Найдено тело пропавшей жительницы Севастополя
Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
Сотрудники силовых структур и волонтеры обнаружили тело 33-летней жительницы Севастополя.
«Сотрудниками полиции Севастополя при содействии военнослужащих Росгвардии, ЧФ РФ и волонтеров, в результате поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей без вести 33-летней жительницы города. Причины и обстоятельства ее смерти устанавливаются», – сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
По имеющейся информации, речь идет о Марине Футурнюк, которая 20 декабря 2020 года в вечернее время бесследно исчезла из СНТ «Электрон-2» и была объявлена в розыск.
Напомним, 29 сентября в Севастополе пропала 20-летняя студентка СевГУ Лилия Бирулина после того, как вместе с мужчиной вышла в море на яхте в районе бухты Круглой (Омега). По данному факту региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а спутник пропавшей девушки был задержан в качестве подозреваемого.
В тексте использованы материалы: Форпост
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