Найдено тело пропавшей жительницы Севастополя

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Сотрудники силовых структур и волонтеры обнаружили тело 33-летней жительницы Севастополя.

«Сотрудниками полиции Севастополя при содействии военнослужащих Росгвардии, ЧФ РФ и волонтеров, в результате поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей без вести 33-летней жительницы города. Причины и обстоятельства ее смерти устанавливаются», – сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

По имеющейся информации, речь идет о Марине Футурнюк, которая 20 декабря 2020 года в вечернее время бесследно исчезла из СНТ «Электрон-2» и была объявлена в розыск.

Напомним, 29 сентября в Севастополе пропала 20-летняя студентка СевГУ Лилия Бирулина после того, как вместе с мужчиной вышла в море на яхте в районе бухты Круглой (Омега). По данному факту региональным управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а спутник пропавшей девушки был задержан в качестве подозреваемого.

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