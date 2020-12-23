Муфтий Крыма призвал мусульман соблюдать особые меры против COVID-19

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал мусульман проявить гражданскую ответственность и воздержаться от свадеб и других многолюдных мероприятий из-за коронавируса.

Его обращение опубликовано на официальном сайте Духовного управления мусульман Крыма.

«Из-за вспышки и стремительного распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму, мы каждый день теряем близких, родных, друзей, соотечественников. И на сегодняшний день опасная ситуация сохраняется, – говорится в обращении. – Я еще и еще раз обращаюсь к вам, дорогие мусульмане, с просьбой беречь себя и своих родных, проявлять постоянную заботу о собственном здоровье и здоровье близких».

В своем обращении муфтий также попросил «строжайше» соблюдать все меры предосторожности и правила личной гигиены, избегать мест большого скопления людей и максимально ограничить свои передвижения. «По возможности, отложите многолюдные свадьбы, коллективные мероприятия, старайтесь сократить время дженазе, находясь на похоронах, соблюдайте безопасную дистанцию», – уточнил муфтий.

Он также призвал верующих в мечетях использовать только личные коврики для намаза. Во время совершения пятничной молитвы необходимо соблюдать интервал в полтора метра между молящимися и обязательно использовать защитные маски.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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