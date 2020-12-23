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Водный кризис

Летом в Крыму существенно вырастет тариф на воду

15:37 среда, 23 декабря 2020
Летом в Крыму существенно вырастет тариф на воду

фото © Podrobnosti.ua

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым утвердил новый тариф на воду и водоотведение, который вступит в силу с 1 июля следующего года.

Как сообщили в госкомитете, крымчане будут платить не более 32,69 рубля за кубометр.

«В первом полугодии 2021 года тарифы на воду и стоки останутся на уровне 2020 года, с 1 июля 2021 года предельная стоимость кубического метра питьевой воды для населения не превысит 32,69 руб, уровень тарифа на водоотведение также составит не более 32,69 руб за кубометр. При этом рост тарифов на каждую из услуг ограничен уровнем в 3,6%», – говорится в сообщении.

В Госкомцене напомнили, что с 1 июня 2018 года в Крыму установлен предельный льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения. Он составляет 31,55 рубля за кубический метр.

Разница между экономически обоснованными тарифами и установленными для населения возмещается ресурсоснабжающим предприятиям за счет бюджета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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