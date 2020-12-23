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Коронавирус в Крыму

Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

11:00 среда, 23 декабря 2020
Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

фото © pixabay.com

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.

Такое мнение выразил вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

По мнению ученого, лавинообразных подъемов заболеваемости COVID-19 уже не будет.

— К лету 2021 года в северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто еще не заболел. На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Мы вернемся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищенности и открытости границ между странами к этому времени появится, – рассказал Владимир Оберемок.

Как отмечает ученый, ситуация значительно улучшится уже в 2021 году, а завершения пандемии в 2022 можно ожидать по ряду причин.

— Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами, – добавил Владимир Оберемок.

Кроме того, по мнению ученого, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.

Напомним, пик заболеваемости коронавирусом в Крыму прогнозируют на февраль-март. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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