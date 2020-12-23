Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей ● Аксенов разрешил школьникам Крыма уйти на досрочные каникулы ● Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● «Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19 ● Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие
Крымский ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
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Пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.
Такое мнение выразил вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
По мнению ученого, лавинообразных подъемов заболеваемости COVID-19 уже не будет.
— К лету 2021 года в северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году. Тогда заболеют все те, кто еще не заболел. На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Мы вернемся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае, но ощущение защищенности и открытости границ между странами к этому времени появится, – рассказал Владимир Оберемок.
Как отмечает ученый, ситуация значительно улучшится уже в 2021 году, а завершения пандемии в 2022 можно ожидать по ряду причин.
— Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами, – добавил Владимир Оберемок.
Кроме того, по мнению ученого, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.
Напомним, пик заболеваемости коронавирусом в Крыму прогнозируют на февраль-март.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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