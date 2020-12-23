Крымский нарколог оценил возвращение системы вытрезвителей

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Возвращение системы вытрезвителей в России позволит разгрузить медицинских работников.

Об этом сказал руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.

Как ранее сообщалось, Госдума приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Они будут созданы на основе соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

«Сейчас эта нагрузка ложится на медработников. А сама формулировка понятия «вытрезвитель» говорит о том, что это учреждения для пребывания людей в состоянии опьянения, не требующего медицинской помощи. Все эти «страдальцы», не нуждающиеся в медпомощи, в последнее время доставлялись к нам. Огромная нагрузка на скорую помощь и медицину, хотя люди в медпомощи не нуждаются», - пояснил Евгений Менчик.

Он отметил, что государственно-частное партнерство в вопросах функционирования вытрезвителей применяется уже в нескольких субъектах России.

«Такая практика работает в нескольких субъектах России, и она себя оправдала. В частности, в Татарстане и других. Раньше, законодательных основ для подобных учреждений не было. Человека поместили в медучреждение, он приходит в себя и просто уходит. Закон об охране здоровья однозначно говорит, что такие люди не попадают под принудительную госпитализацию», - пояснил врач.

Руководитель центра наркологии добавил, что в какой-то степени вытрезвителям надо будет сотрудничать с медорганизациями.

«Безусловно, такие учреждения должны иметь соглашение с медучреждениями на случай, если состояние этого «страдальца» ухудшится и потребуется госпитализация. В самих таких учреждениях медицины быть не должно», - подытожил Евгений Менчик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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