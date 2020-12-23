Крымчанка угнала автомобиль подвезшего ее водителя

В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемую в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В территориальный отдел полиции обратился 40-летний житель одного из сел Симферопольского района с заявлением об угоне автомобиля «Киа Рио». Пострадавший мужчина рассказал, что рано утром подвозил из Алушты свою знакомую. Доехав до Симферополя, решил заскочить ненадолго к приятелю, оставив девушку дожидаться в салоне. А когда вернулся, не обнаружил ни пассажирку, ни автомобиль.

Сотрудники ГИБДД по горячим следам обнаружили угнанное авто на улице Севастопольской, а за рулем – ту самую попутчицу. Машину изъяли и поместили на штрафплощадку. Угонщица же рассказала, что просто села за руль и отправилась по своим делам, не дождавшись владельца транспорта.

Теперь крымчанке светит до 5 лет лишения свободы, отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело. Кроме того, сотрудники полиции составили на нее административный протокол по ст. 12.26.2 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ей грозит штраф до тридцати тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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