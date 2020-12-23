Константинов прокомментировал слухи об отставке мэра Симферополя

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Председатель парламента Крыма Владимир Константинов призвал не верить слухам о скорой отставке главы администрации Симферополя Елены Проценко.

Об этом он заявил в интервью журналистам во вторник.

«Я не знаю, откуда берутся эти слухи... Проценко – новоназначенный руководитель, по опросам симферопольцев мы видим, что отношение к ней скорее позитивное, чем негативное. Симферопольцы ее приняли. А теперь ее задача – утвердиться в этой должности», – сказал Константинов.

Он выразил убеждение, что Проценко удастся эффективно реализовать все планы по благоустройству города.

«Дайте ей время, пусть она реализует проекты. Людям нужно, чтобы город благоустраивался, чтобы люди могли гордиться какой-то частью своего города. Она (Проценко – ред.) об этом прекрасно знает. Мы неоднократно это обсуждали. У нее все должно получиться», – отметил глава крымского парламента.

Слухи о скорой отставке Проценко с поста главы администрации крымской столицы с лета этого года муссируются во властных кулуарах, а также в Telegram-каналах и социальных сетях. Елена Проценко возглавила администрацию Симферополя в октябре прошлого года, сменив на этом посту Наталью Маленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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