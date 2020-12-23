Константинов думает, что знает чего боятся владельцы заведений общепита в Крыму

Запрет проведения корпоративов нанес серьезный удар ресторанному бизнеcу Крыма и объектам общепита.

Об этом рассказал сегодня на итоговой пресс-конференции председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

— Многие переживают даже не за этот период. Запрет корпоративов для них серьезный удар. Но если произойдет изменение в создании людей, эта ситуация гораздо сложнее. Люди перестанут вообще ходить по ресторанам, — сказал Владимир Константинов.

Он отметил, что пока трудно оценить размер ущерба, который нанесла крымскому бизнесу пандемия. Но однозначно можно говорить о положительном вкладе компенсационных выплат в помощь бизнесу.

— Уровень потерь сейчас сложно оценить. Не закрылся практически никто из крупных. Все пытаются удержаться, хотя, ситуация непростая. Мы оказали бизнесу поддержку, она была оценена, — отметил Владимир Константинов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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