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Какой сегодня праздник 23 декабря
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Сегодня, 23 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День дальней авиации ВВС России
День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации, который ежегодно отмечается 23 декабря, был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. После создания в 2015 году нового вида Вооруженных Сил РФ — Воздушно-космических сил, праздник отмечается как День дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Днем, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского.
Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации.
День памяти Мины Красноречивого
23 декабря православные верующие отмечают память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан.
Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога. Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям. При этом случились многочисленные знамения, но они не вразумили язычника. Император собственноручно убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену велел отрубить головы.
День снежных ангелов
Когда северный ветер засыпает, свернувшись калачиком вокруг оси Северного Полюса, ему на смену приходят южные полярные ветра. А вместе с ветрами прилетают Снежные Ангелы, которые весь год создают новые, удивительные кружева снежинок и вплетают них сказки полярной ночи, чтобы зимой порадовать ребятню и взрослых и вдохновить человеческих Мастеров, - художников, писателей, кружевниц и вязальщиц. Снежные Ангелы особенно радуются, когда встречают влюбленных - они тогда танцуют вокруг них вместе со своими снежинками!
Также сегодня, 23 декабря, отмечают такие праздники:
- День штабных специальностей и войск специальной связи Украины
- Праздник человеческого света (HumanLight)
- Ночь редиса в Мексике
- День детей в Судане
- День cвятого Торлака в Исландии
- День Победы в Египте
- Праздник Блукаса в Литве
- Фестивус (Festivus) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Мина, Фома, Евгений, Гермоген, Виктория, Иосаф, Мариан, Ангелина, Евлалия, Феотекн, Гемелл, Евграф.
Что происходило 23 декабря в прошлые годы
1583 - Папа римский Климентий VIII формально принял украинскую православную церковь под свой протекторат. Это известие вызвало в Украине многочисленные протесты и возмущениедля широких масс идея объединения всего христианства отступала перед угрозой латинизации Украины.
1913 - Состоялся первый полет самолета И. Сикорского «Илья Муромец». Этот самолет поставил ряд рекордов: грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета. Является первым в мире бомбардировщиком, который массово производился.
1913 - основана Федеральная резервная система (США) с некоторых крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в систему, имеют право осуществлять эмиссию долларов.
1947 - 1 января в Советском Союзе объявили выходным днем.
1947 - Первая демонстрация транзистора на Bell Labs, бывшей американской корпорации, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем.
1953 - В ходе специального заседания Верховного судебные СССР вынесен смертный приговор министру внутренних дел СССР, маршалу Лаврентию Берии, обвиняемому в сговоре с целью единоличного захвата власти. Согласно официальной версии, в этот же день Берия был расстрелян.
1963 - Папа римский Павел VI повысил статус Украинской Греко-Католической Церкви с уровня митрополии до уровня верховного архиепископства.
1972 - Шестнадцать человек, выживших после крушения самолета рейса 571 компании Air Force в Андах, были спасены через 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 декабря. Какие праздники будут завтра?
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