Какой сегодня праздник 23 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 23 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День дальней авиации ВВС России

День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации, который ежегодно отмечается 23 декабря, был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. После создания в 2015 году нового вида Вооруженных Сил РФ — Воздушно-космических сил, праздник отмечается как День дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Днем, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского.

Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации.

День памяти Мины Красноречивого

23 декабря православные верующие отмечают память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан.

Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога. Узнав об этом, император лично прибыл в Александрию и подверг мучеников истязаниям. При этом случились многочисленные знамения, но они не вразумили язычника. Император собственноручно убил Евграфа, секретаря Мины, а самим Мине и Ермогену велел отрубить головы.

День снежных ангелов

Когда северный ветер засыпает, свернувшись калачиком вокруг оси Северного Полюса, ему на смену приходят южные полярные ветра. А вместе с ветрами прилетают Снежные Ангелы, которые весь год создают новые, удивительные кружева снежинок и вплетают них сказки полярной ночи, чтобы зимой порадовать ребятню и взрослых и вдохновить человеческих Мастеров, - художников, писателей, кружевниц и вязальщиц. Снежные Ангелы особенно радуются, когда встречают влюбленных - они тогда танцуют вокруг них вместе со своими снежинками!

Также сегодня, 23 декабря, отмечают такие праздники:

- День штабных специальностей и войск специальной связи Украины

- Праздник человеческого света (HumanLight)

- Ночь редиса в Мексике

- День детей в Судане

- День cвятого Торлака в Исландии

- День Победы в Египте

- Праздник Блукаса в Литве

- Фестивус (Festivus) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Мина, Фома, Евгений, Гермоген, Виктория, Иосаф, Мариан, Ангелина, Евлалия, Феотекн, Гемелл, Евграф.

Что происходило 23 декабря в прошлые годы

1583 - Папа римский Климентий VIII формально принял украинскую православную церковь под свой протекторат. Это известие вызвало в Украине многочисленные протесты и возмущениедля широких масс идея объединения всего христианства отступала перед угрозой латинизации Украины.

1913 - Состоялся первый полет самолета И. Сикорского «Илья Муромец». Этот самолет поставил ряд рекордов: грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета. Является первым в мире бомбардировщиком, который массово производился.

1913 - основана Федеральная резервная система (США) с некоторых крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в систему, имеют право осуществлять эмиссию долларов.

1947 - 1 января в Советском Союзе объявили выходным днем.

1947 - Первая демонстрация транзистора на Bell Labs, бывшей американской корпорации, крупном исследовательском центре в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем.

1953 - В ходе специального заседания Верховного судебные СССР вынесен смертный приговор министру внутренних дел СССР, маршалу Лаврентию Берии, обвиняемому в сговоре с целью единоличного захвата власти. Согласно официальной версии, в этот же день Берия был расстрелян.

1963 - Папа римский Павел VI повысил статус Украинской Греко-Католической Церкви с уровня митрополии до уровня верховного архиепископства.

1972 - Шестнадцать человек, выживших после крушения самолета рейса 571 компании Air Force в Андах, были спасены через 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 декабря. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новогодний стол разорит жителей Крыма. Скромный домашний прайс — 1686 рублей на человека, если не считать новогоднее подорожание.

Какой сегодня праздник 22 декабря. Сегодня, 22 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

«Поцеловать иконы»: в России высмеяли борьбу с коронавирусом в Крыму. Местные «обряды» повергли всех в шок.

Крымские дайверы установили новогоднюю елку на дне Черного моря. Крымские дайверы из Судака впервые решились на установку новогодней елки на дне Черного моря.