Из-за аварии на теплотрассе в Керчи отключили отопление

Часть жилых домов в Керчи отключены от теплоснабжения.

Об этом сообщает глава МЧС РК Сергей Шахов.

«От теплоснабжения отключены 174 жилых дома в районе завода им. Войкова. Без отопления остались около 27 714 человек, в том числе 12000 детей», - уточнил Шахов.

По информации керченского отделения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», по состоянию на 9:30, проводятся аварийно-восстановительные работы. Причиной стала «утечка теплоносителя на теплотрассе котельной по улице Магистральное шоссе 3».

Коммкунальщики отметили, что ориентировочный срок окончания работ – 16 часов 23 декабря.

Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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