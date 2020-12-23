Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса ● Работу погранпункта в Крыму приостановили из-за гражданина с COVID ● Пока в Крыму привиты от коронавируса всего 40 человек ● Муфтий Крыма призвал мусульман соблюдать особые меры против COVID-19 ● Пугающая стабильность: в Крыму каждый день по 350 новых заражений
Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие
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Роспотребназор анонсировал новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 в Крыму.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
«В преддверии новогодних праздников … мы вчера это обговаривали: будет необходимо введение новых ограничительных мероприятий. Я не буду их озвучивать, они найдут отражение в указе», – сказала Пеньковская.
Она также обратила внимание на приближающиеся религиозные праздники и необходимость соблюдения противоэпидемических требованиях на богослужениях. «У нас впереди большие праздники, в том числе христианские. Прошу всех обратить внимание на то, что при посещении храмов нужно помнить об использовании средств индивидуальной защиты. Мы подготовили письма, они уйдут представителям всем конфессий по этому поводу», – отметила Пеньковская.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 436 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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