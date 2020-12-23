Интрига: власти придумали новые ограничения из-за коронавируса в Крыму, но пока не скажут какие

фото © pixabay.com

Роспотребназор анонсировал новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 в Крыму.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«В преддверии новогодних праздников … мы вчера это обговаривали: будет необходимо введение новых ограничительных мероприятий. Я не буду их озвучивать, они найдут отражение в указе», – сказала Пеньковская.

Она также обратила внимание на приближающиеся религиозные праздники и необходимость соблюдения противоэпидемических требованиях на богослужениях. «У нас впереди большие праздники, в том числе христианские. Прошу всех обратить внимание на то, что при посещении храмов нужно помнить об использовании средств индивидуальной защиты. Мы подготовили письма, они уйдут представителям всем конфессий по этому поводу», – отметила Пеньковская.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 22 463 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 16 938 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 436 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пока в Крыму привиты от коронавируса всего 40 человек. Комплекс из двух прививок от COVID-19 получил в Крыму 41 человек, еще 87 человек получили первую прививку.

Пугающая стабильность: в Крыму каждый день по 350 новых заражений. За 22 декабря на территории Республики Крым подтверждено 353 новых случая коронавирусной инфекции.

Власти Крыма просят российскую армию построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе. Власти Крыма попросят министерство обороны России построить ковидные госпитали в Ялте и Симферополе.

Еще все впереди: пик заболеваемости коронавирусом в Крыму обещают в феврале-марте. По прогнозам специалистов, суточное количество заболевших коронавирусом в Крыму может достигнуть 500 человек.