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Бизнес

Химический завод в Крыму вырастил тонны фруктов на своей территории

Почти 2 тонны фруктов вырастили сотрудники филиала ООО «Титановые инвестиции» на территории химзавода в Армянске.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» вырастил на территории заводского комплекса почти 2 тонны фруктов и винограда в этом году. В частности, рабочие завода собрали 787 килограммов персиков, 960 килограммов винограда и 120 килограммов хурмы», – говорится в сообщении.

Сады завода находятся в непосредственной близости от производственных цехов. Выращенная продукция проходит необходимые лабораторные исследования и в дальнейшем используется для приготовления блюд в заводских столовых. «Работа химического предприятия не оказывает негативного воздействия как на развитие самих растений, так и на их пищевые качества», – подчеркнули в пресс-службе.

На территории заводского комплекса также находятся теплицы, где сотрудники предприятия выращивают цветы и травы для украшения территории. «В этом году специалисты предприятия вырастили рассаду новых сортов петунии, пеларгонии, гацании, а также бакопу, лавровишню и розмарин. Их высадили на клумбах возле проходной филиала, доски Почета, комплекса административных зданий и здравпункта», – добавили в пресс-службе.

Работы по подготовке растений к зимовке уже завершены, сейчас проходят работы по подготовке к новому сельхозсезону.

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы и странах бывшего СССР. Завод также выпускает серную кислоту, минеральные удобрения (фосфогипс), сырье для строительной индустрии (сульфат железа), красители (красный пигмент) и другое.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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