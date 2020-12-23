Гололед: симферопольцы стали в два раза чаще попадать в травматологию

В последние два дня из-за гололеда увеличилось в два раза количество обращений в травматологию в крымской столице.

Об этом сообщил Главный внештатный специалист травматолог-ортопед, заведующий отделением ортопедии Республиканского травматологического центра ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» Павел Федуличев.

«Серьезных травм немного. За сегодня с переломами обратилось шесть человек, которые получили травмы в результате гололеда. Тем не менее, падает много людей, но в основном – ушибы. Таких порядка 20 человек в день. Это в два раза выше стандартного показателя», - рассказал Павел Федуличев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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