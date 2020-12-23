Коронавирус в Крыму
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«Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов
фото © Новости Крыма
В Ялте военный госпиталь для больных коронавирусом могут построить на территории санатория Минобороны РФ на улице Свердлова.
Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook.
— Сейчас прорабатываем вопрос развертывания ковидгоспиталя силами министерства обороны при полном обеспечении врачами ФМБА на 100 мест, – рассказала Павленко.Градоначальник добавила, что для работы с ковидными больными в Ялту направили 140 медиков.
— В первом «десанте» 70 врачей, они уже прибывают по мере обустройства мест проживания, вопрос лично у меня на контроле. Еще 70 прибудут для работы в госпитале, развернутом силами МО, – подытожила Павленко.
Напомним, Крым попросит Минобороны развернуть ковидные госпитали в Ялте и, возможно, в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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