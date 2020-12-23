Власть
До конца года в Симферополе могут включать громкоговорители и сирены
До следующей среды, 30 декабря, в Симферополе будет проводиться наладка системы оповещения населения.
Запланировано включение громкоговорителей и сирен.
Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
«При проверке системы оповещения никаких действий предпринимать не надо. Просим жителей и гостей столицы соблюдать спокойствие. Заранее приносим извинения», - говорится в сообщении администрации.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из-за аварии на теплотрассе в Керчи отключили отопление. Часть жилых домов в Керчи отключены от теплоснабжения.
Симферополь не будет получать воду из Тайганского водохранилища. С пятницы прекращена подача воды в Симферополь из Тайганского водохранилища.
Для очистных под Севастополем придется рыть туннель. Прежний проект КОС «Южные» оказался негодным.
Константинов думает, что Крым не сможет технически принять днепровскую воду. Даже если власти Украины возобновят подачу днепровской воды в Крым, инфраструктура полуострова не готова к ее приему и транспортировке.
Был ли прав Путин или есть ли пресная вода под Азовским морем?
В Крыму обсуждают предложение президента России Владимира Путина сосредоточиться на добыче подземных вод для Крыма, которое он выдвинул на пресс-конференции 17 декабря.
«Уже купили мышей»: крымские ученые продолжают придумывать вакцину от COVID-19
Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского занимаются разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции и терапевтического средства для лечения COVID-19.
В Крыму резко выросло число заразившихся школьников и учителей
Число заразившихся коронавирусом школьников и учителей в Крыму за неделю увеличилось на 39%.
В центре Симферополя ночью дотла сгорел магазин
Здание магазина сгорело в ночь с воскресенья на понедельник в центре крымской столице.
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Первые туристы в Крыму выламывали паркет, справляли естественные нужды в углах помещений и ломали растения
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В канун праздника на Крым обрушится снежный заряд
6 часов назад
В Крыму рассказали о тревожной тенденции по смертности от коронавируса
За последнюю неделю в Крыму зафиксировано наибольшее количество смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией.