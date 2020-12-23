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Власть

До конца года в Симферополе могут включать громкоговорители и сирены

До следующей среды, 30 декабря, в Симферополе будет проводиться наладка системы оповещения населения.

Запланировано включение громкоговорителей и сирен.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«При проверке системы оповещения никаких действий предпринимать не надо. Просим жителей и гостей столицы соблюдать спокойствие. Заранее приносим извинения», - говорится в сообщении администрации.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из-за аварии на теплотрассе в Керчи отключили отопление. Часть жилых домов в Керчи отключены от теплоснабжения.

Симферополь не будет получать воду из Тайганского водохранилища. С пятницы прекращена подача воды в Симферополь из Тайганского водохранилища.

Для очистных под Севастополем придется рыть туннель. Прежний проект КОС «Южные» оказался негодным.

Константинов думает, что Крым не сможет технически принять днепровскую воду. Даже если власти Украины возобновят подачу днепровской воды в Крым, инфраструктура полуострова не готова к ее приему и транспортировке.

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