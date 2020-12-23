До конца года в Симферополе могут включать громкоговорители и сирены

До следующей среды, 30 декабря, в Симферополе будет проводиться наладка системы оповещения населения.

Запланировано включение громкоговорителей и сирен.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

«При проверке системы оповещения никаких действий предпринимать не надо. Просим жителей и гостей столицы соблюдать спокойствие. Заранее приносим извинения», - говорится в сообщении администрации.

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