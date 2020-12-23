Власть
Для очистных под Севастополем придется рыть туннель
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Прежний проект КОС «Южные» оказался негодным.
Строительство очистных сооружений «Южные» в Севастополе можно осуществить за полтора года, но вначале нужно понять – как и что именно будет строиться. Об этом ообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, о скором возобновлении работ по строительству самого главного долгостроя ФЦП в Севастополе – КОС «Южные» – говорилось в июне и июле 2020 года. За полмесяца до выборов губернатора Севастополя стало известно, что объект доверен московской компании РСК (на тот момент контракт с ней еще не был заключен).
Контракт подписали 5 сентября.
Его базовая стоимость составила 8,5 млрд рублей, подрядчику был обещан 50-процентный аванс, завершить объект планировалось в 2023 году – несмотря на то, что проекта КОС на момент заключения контракта не существовало.
«С КОСами сейчас главная история – утвердить новое техническое задание. Сделано полностью новое проектирование, сейчас «Водоканал» утвердит новый баланс стоков – и мы должны на техсовете его утвердить. Там за это время много чего произошло – и земельные участки возникли, по которым водоводы должны идти, даже строения уже образовались», – объяснил неактуальность проекта формально стартовавшей в 2017 году стройки Михаил Развожаев.
Также по словам градоначальника проект КОС пришлось переделать из-за другого проекта – яхтенной марины в Балаклаве. Ранее вице-губернатор Мария Литовко заявила, что строительство локальных очистных сооружений в Балаклаве возможно исключительно как элемента стоянки яхт.
«Когда начали обсуждать проект марины, возник вопрос – можно ли очистные вообще делать, насколько это совместимо с жизнью людей рядом с таким объектом», – описал неожиданно обнаружившиеся противоречия Михаил Развожаев.
Вопросов по КОС «Южные» огромное количество, подчеркнул Развожаев. Главный из них – общая концепция строительства.
«Скорее всего придется уходить не в прокладку водовода-трубы для глубоководного выброса, а в микротуннелирование, чтобы не было проблем с собственниками участков», – предположил градоначальник.
Для того, чтобы избежать юридических споров с собственниками участков, все необходимые коммуникации нужно будет прокладывать на глубине не менее 7 метров.
«Дело за экспертизой, если будет утверждено, то будем в следующем году делать. Главное - это выбор технологий. Сами строения – в них ничего такого нету, их можно за год построить. Задача – принять как можно быстрее решение, само строительство займет намного меньше времени», подчеркнул Развожаев.
Он также отметил, что в новый проект КОС «Южные» будут добавлены резервуарные мощности, что позволит аккумулировать техническую воду для целей полива. Кроме того, в случае постройки опреснительных установок будет возможность сбрасывать рассол через глубоководный выпуск, где он будет смешиваться с очищенной водой и таким образом преодолевается экологическая проблема этого рассола, сообщил градоначальник.
В тексте использованы материалы: Форпост
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